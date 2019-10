Stade (dpa) - Bei einer Drogenrazzia in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein hat die Polizei rund 300 Gramm Marihuana beschlagnahmt. Die Beamten stellten außerdem 30 000 Euro in bar sicher, die vermutlich aus Drogengeschäften stammen, wie die Polizei mitteilte. Durchsucht wurden Wohnungen, Geschäfte und Lager in Stade, Hamburg und Lübeck. Sechs Verdächtige im Alter von 23 bis 50 Jahren wurden am Freitagabend festgesetzt und vernommen. Eine Richterin erließ gegen die Beschuldigten am Samstag Untersuchungshaftbefehle.