Autofahrer greift Männer mit Molotowcocktail und Säge an

Stade (dpa/lni) - Mit einem Molotowcocktail und einer Motorsäge hat ein 47 Jahre alter Autofahrer in Stade zwei Männer angegriffen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Demnach verbrachten der 47-Jährige und dessen 16-jähriger Sohn die Nacht in der Zelle. Sie sollen verhört werden.