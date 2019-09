Sprendlingen/Mainz (dpa/lrs) - Einen Lastwagen mit Abfall, der vermutlich zur illegalen Verschiffung bestimmt war, hat die Polizei auf der Autobahn 61 gestoppt. Bei einer Kontrolle auf einem Parkplatz bei Sprendlingen (Kreis Mainz-Bingen) entdeckte die Polizei am Dienstag in dem Lkw schrottreife Autos. Nachdem die Beamten ein mit Vorhängeschlössern gesichertes Fahrzeug aufbrachen, fanden sie verbotenes, FCKW-haltiges Kühlmittel und defekte Elektrogeräte, wie die Polizei am Mittwoch in Mainz mitteilte. Auch die Elektrogeräte enthielten demnach vermutlich umweltgefährdende Stoffe.

Aus den Frachtpapieren ging laut Polizei hervor, dass die Ladung von Antwerpen nach Nigeria verschifft werden sollte. Die Polizei vermutet, dass der Müll dort günstig entsorgt werden sollte. Sie stoppte den Lkw und beschlagnahmte die Ladung. Gegen den Absender werde ein Strafverfahren eingeleitet.