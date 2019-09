Spantekow (dpa/mv) - Unbekannte haben in Spantekow (Vorpommern-Greifswald) eine verbotene Tierfalle direkt neben einem Kinderspielplatz aufgestellt. Das Fanginstrument sei nur einen Meter von einer Schaukel unter einem kleinen Gestrüpp platziert worden, die unbekannten Täter hätten damit schwere Verletzungen der Kinder billigend in Kauf genommen, teilte die Polizei am Donnerstag in Anklam mit. Eine Katze geriet in die Falle und wurde verletzt. Es wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Bei der Falle handelte es sich um ein sogenanntes Tellereisen. Eine Art Teller befindet sich zwischen zwei Eisenbügeln. Tritt ein Tier auf den Teller, wird die Falle ausgelöst. Diese Art Falle ist EU-weit verboten.