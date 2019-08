Sontheim/Brenz (dpa/lsw) - Zwei Stunden lang hat ein Unbekannter ein Ehepaar nachts in dessen Haus gefangen gehalten und mit einer Pistole und einem Messer bedroht. Der Ehemann wurde bei der Tat in Sontheim (Kreis Heidenheim) am frühen Freitagmorgen zudem geschlagen. Die Frau und der Mann wurden nach einer Mitteilung der Polizei gefesselt, konnten sich aber nach Stunden selbst befreien, in einen anderen Raum des Hauses flüchten und die Polizei informieren. Der Eindringling flüchtete jedoch unerkannt.