Schmalkalden/Sonneberg (dpa/th) - Dilettantische Diebe, sorglose Kiffer und Drogen in der Unterwäsche haben die Polizei in Thüringen beschäftigt: Zwei Männer im Alter von 20 und 36 haben am Dienstag in einem Schuhgeschäft in Schmalkalden ihre alten Schuhe gegen neue getauscht, ohne zu bezahlen - dann ließen sie auch noch die alten Schuhe einfach stehen. Einen Tag später löste einer der Männer mit den geklauten Schuhen in einer Drogerie in Suhl Alarm aus und wurde festgenommen. Sein Kollege wurde von einer Zeugin am Mittwoch in Schmalkalden erkannt, teilte die Suhler Polizei am Donnerstag mit.

Ähnlich unbesorgt waren zwei Jugendliche im Alter von 16 und 18, die am Mittwoch direkt vor dem Sonneberger Amtsgericht einen Joint drehten und rauchten. Die alarmierten Polizisten fanden bei dem 16-Jährigen ein Tütchen Haschisch, dass dieser noch erfolglos versuchte, in seiner Unterhose zu verstecken. Gegen beide wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erhoben, erklärte die Polizei in Saalfeld am Donnerstag.

Ihre Unterwäsche als Versteck wollte auch eine 27-Jährige Erfurterin nutzen, die am Mittwochnachmittag von Bundespolizisten kontrolliert wurde. Bei der Durchsuchung fanden zwei Beamtinnen im BH der Frau ein Tütchen mit Cannabis, teilte die Erfurter Polizei mit. Auch gegen sie wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erhoben.