Sondershausen/Jechaburg (dpa) - Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Sondershausen hat die Feuerwehr am Freitagabend die Leiche der 75 Jahre alten Bewohnerin gefunden. Das Feuer in der Wohnung der Frau im Ortsteil Jechaburg war aus unbekannten Gründen ausgebrochen und von den alarmierten Einsatzkräften rasch gelöscht worden, wie die Polizei mitteilte. Nach der anschließenden Begehung des Brandortes, konnte die 75-Jährige nur noch tot geborgen werden. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandschaden an dem Haus wurde zunächst mit 10 000 Euro beziffert.