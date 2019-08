Sommerach (dpa/lby) - Unbekannte haben ein Fußballfeld in Unterfranken schwer beschädigt. "Vermutlich hat ein großes Fahrzeug wie ein Geländewagen auf dem Sportplatz Runden gedreht und den Rasen dabei mehr oder weniger umgepflügt", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Dabei wurde in der Nacht auf Dienstag etwa eine Spielhälfte des Fußballfeldes in Sommerach (Landkreis Kitzingen) beschädigt. Die Polizei schätzte die Schadenshöhe auf rund 2500 Euro.