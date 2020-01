Solingen (dpa/lnw) - Nach einer Messerattacke auf seine Ehefrau ist ein Mann in Solingen festgenommen worden. Die 50-Jährige war gegen Mitternacht mit Stichverletzungen aus der Wohnung geflohen und schwer verletzt auf der Straße liegengeblieben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Wuppertal am Freitag berichteten, war dies in einem anhaltenden Bus von einem Fahrgast gesehen worden. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Der leicht verletzte, 53 Jahre alte Ehemann wurde medizinisch versorgt und verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Er sollte am Freitag vor den Haftrichter kommen. Die Kinder des Paares wurden in Obhut genommen. Ermittelt wird wegen versuchten Tötungsdelikts.