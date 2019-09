Sömmerda (dpa/th) - Binnen eines Vormittags hat die Polizei in Sömmerda vier mit Haftbefehl Gesuchte festgenommen. "Die Streifenbeamten haben einen guten Riecher bewiesen", teilte die Pressestelle der Polizei in Erfurt am Samstagmorgen mit. Drei der Gesuchten bezahlten ihre jeweils offene Geldstrafe und kamen dann wieder auf freien Fuß. Eine 34-Jährige dagegen wehrte sich mit Händen und Füßen gegen die Festnahme. Sie beleidigte die Beamten vom Moment der Festnahme bis zur Ankunft in der Justizvollzugsanstalt. Gegen sie wird nun zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.