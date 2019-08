Sittensen (dpa/lni) - Ohne Geld und auf raffinierte Weise zum neuen Schlafzimmer: Eine Frau hat in Sittensen im Kreis Rotenburg ein Boxspringbett geklaut. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bat sie am Mittwochnachmittag in einem Möbelgeschäft darum, erst einmal testen zu dürfen, ob das Bett in ihren Transporter passe. Nach dem Verladen brauste sie dann einfach mit der Fracht davon - ohne bezahlt zu haben. Laut Polizeiangaben blieb allerdings vorerst offen, ob der Diebstahl geplant war oder die Frau schlichtweg vergessen hat, ihr neues Bett zu bezahlen.