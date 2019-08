Sinzing (dpa/lby) - Ein Streit um frisch geerntete Kartoffeln ist in Sinzing bei Regensburg in einer Rauferei zwischen zwei Frauen gegipfelt. Gezankt hatten sich die 41 und 39 Jahre alten Hobbygärtnerinnen um einen Eimer voll mit den Erdknollen, weil eine ihren Anteil der Ernte aus dem Gemeinschaftsgarten haben wollte, wie ein Polizeisprecher am Samstag erklärte. Die Ältere stieß die Jüngere zu Boden und zog ihr an den Haaren. Ein Anwohner rief die Polizei. Beamte "mussten den Kartoffelstreit beenden", wie es in der Mitteilung hieß, und die Frauen trennen. Die Ältere zeigten sie nach dem Vorfall vom Freitag wegen Körperverletzung an.