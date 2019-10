Seligenstadt (dpa/lhe) - Ein betrunkener Autofahrer hat im Kreis Offenbach während der Entnahme einer Blutprobe einen Polizisten in den Oberarm gebissen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 50-Jährige am Sonntagabend in Seligenstadt beim Einparken mehrmals gegen ein anderes Auto gefahren. Die hinzugerufenen Beamten stellten bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von 2,3 Promille fest und nahmen ihn mit auf die Wache. Während ein Arzt dort eine Blutprobe entnahm, attackierte der Betrunkene einen Polizisten. Der Mann muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten verantworten. Der Ordnungshüter kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.