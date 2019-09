Selbitz (dpa/lby) - Ein Mann soll auf seine am Boden liegende Frau eingetreten haben - nun sitzt er wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Im Streit würgte der 34-Jährige seine getrennt lebende Frau vor einem Wohnhaus in Selbitz (Landkreis Hof), wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei soll er auch mehrmals gegen ihren Kopf getreten haben. Erst nach lautem Rufen einer Nachbarin soll der Mann am Montagabend von der 33-Jährigen abgelassen haben. Die Polizei nahm den 34-Jährigen fest, am Dienstag erließ ein Ermittlungsrichter einen Haftbefehl.