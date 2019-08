Seegebiet Mansfelder Land (dpa/sa) - In einem Ortsteil der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land ist ein 16-Jähriger bei einer Schlägerei verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache kam es am späten Freitagabend zwischen mehreren Menschen zu einer verbalen Auseinandersetzung, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Streit eskalierte. Ein 16-Jähriger wurde dabei mit einem unbekannten Gegenstand geschlagen und im Gesicht verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.