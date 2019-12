Sebnitz (dpa/sn) - Zwei Jugendliche haben in Sebnitz (Osterzgebirge) vor einem Supermarkt ein irakisches Mädchen angegriffen. Sie rissen der Elfjährigen das Tuch vom Kopf, eine 17-Jährige zerrte an ihren Haaren und brachte sie so zu Fall, wie die Dresdner Polizei am Sonntag mitteilte. Dann trat ein 16-Jähriger nach den Angaben zweimal zu, während seine Begleiterin dem Mädchen den Mund zuhielt. Dabei sollen sie gesagt haben: "Was wollt ihr hier bei uns, macht Euch zurück in Euer Land!". Gegen die beiden Teenager wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.