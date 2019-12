Schwerin (dpa/mv) - Ein unbekannter Mann hat einen 61-jährigen Inhaber eines Gemüseladens in Schwerin mit einem Messer bedroht und beraubt. Der Inhaber konnte wegrennen und sich in Sicherheit bringen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Täter floh am Samstagnachmittag mit der Kasse, in der sich 200 Euro Bargeld befanden. Eine Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.