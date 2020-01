Schwerin (dpa/mv) - Nach einem Raubüberfall mit Reizgas in der Schweriner Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Schwerin erklärte, bekam ein 30-jähriger Schweriner am Montagabend in der Nähe des Doms plötzlich Reizgas in die Augen gesprüht. Später habe der Mann festgestellt, dass ihm sein Smartphone und die Brieftasche gestohlen worden seien. Er habe sich an drei Unbekannte erinnert, die ihm zuvor entgegengekommen seien. Der Mann wurde medizinisch versorgt.