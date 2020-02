Schwerin (dpa/mv) - Politisch motivierte Straftaten gehen in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin vor allem auf das Konto rechter Gruppierungen. Wie aus vorläufigen Erhebungen des Innenministeriums hervorgeht, wurden im Jahr 2019 von insgesamt 1382 registrierten Delikten 938 dem rechten Spektrum zugerechnet. Das entspricht einem Anteil von fast 68 Prozent. In 268 Fällen wurden der am Dienstag verbreiteten Mitteilung zufolge Tatverdächtige aus dem linken Milieu ermittelt, ein Anteil von 18 Prozent. Den Rest der Straftaten schrieben die Ermittler religiösen und ausländischen Ideologie zu oder konnten sie nicht eindeutig zuordnen.

Insgesamt wuchs die politisch motivierte Kriminalität im Vergleich zum Vorjahr um knapp 100 Fälle oder 7 Prozent an. Als Grund nannte das Innenministerium eine Vielzahl von Straftaten im Zusammenhang mit den Wahlen 2019. Ohne die 194 sogenannten Wahlstraftaten, darunter Beschädigung von Wahlplakaten, hätte es einen Rückgang der Fallzahlen gegeben.