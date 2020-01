Schwerin (dpa/mv) - Ein falscher Polizist hat am Freitag von einer Rentnerin in ihrer Wohnung in Schwerin 1300 Euro gestohlen. Der Betrüger sprach die 87 Jahre alte Frau zunächst im Fahrstuhl an und zeigte ihr einen grünen Ausweis, wie die Polizei mitteilte. Unter dem Vorwand, es sei bei ihr eingebrochen worden, habe die Dame dem Unbekannten Zugang zu der Wohnung gewährt. Dort durchwühlte er den Angaben zufolge das Schlafzimmer und steckte das Geld ein. Als der falsche Polizist die Wohnung wieder verließ, habe er der Dame noch mitgeteilt, dass die Spurensicherung unterwegs zum Tatort sei. Die 87-Jährige informierte daraufhin ihre Tochter und diese die Polizei.