Schwerin (dpa/mv) - In den Schweriner Stadtteilen Wüstmark und Werdervorstadt sind kurz vor Heiligabend gleich drei Einfamilienhäuser das Ziel von Einbrechern geworden. In allen drei Fällen hatten die Täter die Abwesenheit der Bewohner genutzt und sich über die Glasscheiben auf der Rückseite der Häuser gewaltsam Zutritt verschafft, wie die Polizei mitteilte. Mindestens in einem Fall konnten die Einbrecher am frühen Montagabend Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe erbeuten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.