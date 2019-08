Schwerin (dpa/mv) - Ein Unbekannter hat in Schwerin eine 13-Jährige angegriffen und verletzt. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen - darunter eine Platzwunde und ein Hämatom an der Stirn, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen berichtete. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht, musste aber nicht stationär aufgenommen werden. Die Hintergründe der Tat vom Mittwochvormittag waren zunächst unklar. Genauere Angaben zu dem Angriff gab es nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.