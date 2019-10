Schweinfurt (dpa/lby) - Fünf junge Männer haben in Schweinfurt einen 21-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren am Samstagabend in einem Schweinfurter Park eine 20 Jahre alte Bekannte des Opfers beleidigt. Als der 21-Jährige und ein 20-Jähriger schlichtend dazwischen gehen wollten, sollen die Jugendlichen die beiden Männer unvermittelt angegriffen haben. Der 21-Jährige stürzte zu Boden und bekam mehrere Schläge und Tritte gegen den Körper. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der jüngere wurde leicht verletzt.

Die Jugendlichen liefen zunächst davon. Wenig später wurden alle vorläufig festgenommen. Die volljährigen Tatverdächtigen wurden nach ihrer Vernehmung wieder entlassen. Die anderen wurden von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt. Vier der Männer waren betrunken. Die Männer erwarten nun Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.