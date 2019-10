Schwarzenfeld (dpa/lby) - Mit 250 Gramm Haschisch im Auto ist ein Mann in der Oberpfalz von der Polizei kontrolliert worden. Der 38-Jährige hatte die Drogen in der Fahrertüre versteckt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Auf dem Beifahrersitz saß bei der Fahrzeugkontrolle am Montag in Schwarzenfeld (Kreis Schwandorf) der vierjährige Sohn des Fahrers. Die Beamten nahmen den Mann, der unter Drogeneinfluss stand, vorübergehend fest und übergaben das Kind der Mutter. Die Kripo ermittelt.