Schwandorf (dpa/lby) - Mit einer Schusswaffe soll in der Oberpfalz ein 39-jähriger Mann aus einem Fenster seiner Wohnung geschossen haben. Anwohner hatten der Polizei Knallgeräusche und Schüsse aus der Wohnung in Schwandorf gemeldet, wie ein Sprecher mitteilte. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei (SEK) habe den Mann am Montagnachmittag widerstandslos in der Wohnung festnehmen können. Zuvor hatte der Mann rund drei Stunden lang nicht auf Ansprachen der Polizei reagiert. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Polizei hatte den Bereich um das Wohnhaus weiträumig abgesperrt.