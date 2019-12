Schwalmstadt (dpa/lhe) - Zwei Unbekannte haben am Freitag eine Tankstelle in Schwalmstadt (Schwalm-Eder-Kreis) überfallen und Geld in noch unbekannter Höhe geraubt. Ein Mitarbeiter wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach hatte einer der beiden Täter den 17-Jährigen in die Magengrube und auf den Kopf geschlagen. Der andere raubte das Geld aus der Kasse. Danach flüchteten die beiden zu Fuß. Der Angestellte sagte der Polizei, dass einer der beiden Täter eine Schusswaffe oder einen "schusswaffenähnlichen" Gegenstand gehabt haben soll. Die Polizei fahndete zunächst erfolglos nach den Tätern und bat mögliche Zeugen um Hinweise.