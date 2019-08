Schwaigern (dpa/lsw) - Ein 31 Jahre alter Mann hat sich bei seiner Festnahme in Schwaigern (Kreis Heilbronn) mit Händen und Füßen gewehrt und dabei vier Polizisten verletzt. Der Mann sollte sich unter anderem wegen Diebstahls vor der Staatsanwaltschaft verantworten, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Als vier Beamte ihn am Mittwochabend in einer Wohnung aufsuchten, flüchtete der Mann laut Polizei vom Balkon im ersten Stock.