Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Ein 35 Jahre alter Mann hat im Ostalbkreis von seinem Balkon mit einer Schreckschusswaffe auf Passanten geschossen und Silvesterböller auf Autos geworfen. Mehrere Menschen wählten am Samstagabend deswegen den Notruf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Böller warf der Mann demnach sowohl auf parkende als auch vorbeifahrende Autos. Verletzt wurde jedoch niemand. Der Mann ließ sich in seiner Wohnung in Schwäbisch Gmünd widerstandslos festnehmen. Laut Polizei befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand und kam in eine Psychiatrie. Die Schreckschusswaffe wurde beschlagnahmt. Der Schaden war zunächst nicht bekannt.