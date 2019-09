Schrecksbach (dpa/lhe) - Unbekannte haben am Wochenende einen Luxuswagen aus einer Garage in Schrecksbach (Schwalm-Eder-Kreis) gestohlen. Der Wert des Sportwagens vom Typ Lamborghini Huracan beträgt rund 185 000 Euro, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag die Tür eines Wohnhauses auf und steckten dort den Schlüssel für den Lamborghini ein. Damit hätten sie das Garagentor geöffnet und seien schließlich mit dem Wagen davongefahren. Eine Zeugin habe gegen 1.30 Uhr Motorengeräusche gehört. Die Ermittlungen dauerten an.