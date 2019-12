Berlin/Schönefeld (dpa/bb) - Vom Flugzeug ins Gefängnis: Die Bundespolizei hat am Flughafen Berlin-Schönefeld einen Straftäter festgenommen, der illegal eingereist war. Gegen den gebürtigen Vietnamesen lag ein 14 Jahre alter Haftbefehl vor, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Dies habe sich bei der Einreisekontrolle herausgestellt. Der Mann war laut Angaben 2005 aus Deutschland in sein Heimatland abgeschoben worden. Damals hatte er eine achtjährige Haftstrafe wegen versuchten Mordes noch nicht vollständig verbüßt.

Der 53-Jährige war laut Bundespolizei am vergangenen Donnerstag per Flugzeug aus Moskau gelandet. Beamte brachten den Vietnamesen in ein Brandenburger Gefängnis. Er muss jetzt seine Reststrafe von 470 Tagen verbüßen.