Ziegenrück (dpa/th) - Die Polizei hat vier jugendliche Einbrecher in Schöndorf im Saale-Orla-Kreis auf frischer Tat ertappt. Die 14- bis 17-jährigen Verdächtigen waren am Sonntagabend in ein leerstehendes Wohnhaus eingedrungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Anwohner habe mehrere Taschenlampenpegel in dem Gebäude gesehen und die Polizei verständigt. Als Polizisten das Haus durchsuchten, hätten die vier Jungen vergeblich versucht zu fliehen, sagte eine Polizeisprecherin. Sie wurden auf die Dienststelle mitgenommen, wo ihre Eltern sie abholten. Drei der vier Jugendlichen sind bereits polizeibekannt. Gegen die Verdächtigten werde nun wegen versuchtem besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt, hieß es.