Schönbrunn (dpa/lsw) - Unbekannte Diebe haben in Schönbrunn (Rhein-Neckar-Kreis) einen Zigarettenautomaten samt Betonfundament mit einem Traktor aus der Verankerung gezogen und weggefahren. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fand eine Zeuge den Automaten auf einer Wiese, etwa 60 Meter vom Aufstellort entfernt. Der Automat war nicht aufgebrochen worden. Ein weiterer Zeuge hatte am frühen Freitagmorgen Schleifgeräusche gehört, diesen aber zunächst keine Bedeutung zugemessen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um die Tatzeit gehandelt hat.