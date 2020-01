Schmölln (dpa/th) - Die Polizei hat in der Wohnung eines 21-Jährigen knapp 205 Gramm Crystal Meth gefunden. Aufmerksam geworden auf den Mann war die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Schmölln (Landkreis Altenburger Land), bei der zuvor rund 15 Gramm des Methamphetamins im Wagen des jungen Mannes gefunden worden waren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 21-Jährige wurde nach der Wohnungsdurchsuchung am Sonntagabend vorläufig festgenommen.