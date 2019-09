Artikel per E-Mail versenden

Schleiz (dpa/th) - Nachdem ein Mann bei einem Streit zwischen zwei Gruppen in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) leicht verletzt worden ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die beiden Gruppen von jeweils etwa zehn Personen seien in der Nacht zu Sonntag auf dem Neumarkt zunächst verbal aneinandergeraten, teilte die Polizei am Montag mit. Später sollen dann ein 38 und ein 36 Jahre Deutscher einen jüngeren Mann mit afghanischer Staatsbürgerschaft angegriffen und leicht verletzt haben. Ein Rettungswagen habe für den 23-Jährigen aber nicht alarmiert werden müssen, hieß es.

Zu den Hintergründen des Vorfalls konnte die Polizei am Montag noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen liefen weiter, sagte eine Sprecherin. Noch unklar ist demnach, ob politische oder rassistische Motive hinter dem Vorfall stecken.