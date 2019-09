Schleiz (dpa/th) - Vier Männer im Alter von 19 bis 42 Jahren sind in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) wegen bandenmäßigen Betruges und Diebstahls vorläufig festgenommen worden. Die Männer versuchten am Donnerstagabend zu fliehen und verletzten dabei einen Polizisten leicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Männer hätten vor einem Supermarkt aggressiv gebettelt und Spenden für Behinderte und Taubstumme gesammelt. Zudem stellten die Polizisten Diebesgut in dem Auto fest, in dem die Männer fliehen wollten. Sie werden einem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei bittet Zeugen und unbekannte Geschädigte darum, sich zu melden.