Leipzig (dpa/sn) - Ein per Haftbefehl gesuchter 37-Jähriger ist am Montag von Leipzig aus in den Ägyptenurlaub geflogen. Zuvor habe seine Mutter eine Geldstrafe für ihn beglichen, teilte die Bundespolizei mit. Demnach wurden Grenzbeamte am Montagvormittag am Flughafen Leipzig/Halle auf den Mann aus Thüringen aufmerksam. Er war vom Amtsgericht Leipzig wegen Unterschlagung zu 4500 Euro Geldstrafe und 500 Euro Verfahrenskosten verurteilt worden. Die Strafe hatte er jedoch nicht gezahlt.

Weil er selbst nicht genug Geld dabei hatte, rief der 37-Jährige vom Flughafen aus seine Mutter an. Diese hob nach Angaben der Bundespolizei die Summe ab, fuhr 30 Kilometer weit zur nächstgelegenen Bundespolizeiinspektion nach Lörrach und zahlte das Geld ein. Der 37-Jährige erreichte nach Angaben der Ermittler sein Flugzeug. Wie die Bundespolizisten mitteilten, hatte seine Mutter ihn bereits im September vergangenen Jahres mit einer Zahlung von 900 Euro "befreit".