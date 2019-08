Sandersleben/Halle (dpa/sa) - Er hatte zahlen wollen, statt in den Knast zu gehen. Er hielt sich aber nicht an die Ratenzahlung. Nun sitzt ein 76 Jahre alter verurteilter Betrüger und Urkundenfälscher doch im Gefängnis. Der Mann war Bundespolizisten in der Nacht zum Montag am Bahnhof Sandersleben aufgefallen, wie eine Sprecherin in Magdeburg mitteilte. Eine Überprüfung im Fahndungssystem ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag.