Salzgitter (dpa/lni) - Einbrecher haben eine Spardose aus dem Lehrerpult einer Schule in Salzgitter gestohlen. Vermutlich in der Nacht zum Samstag zerschlugen die Täter ein Fenster, gelangten so in einen Klassenraum und entwendeten die Dose mit Kleingeld, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zur Höhe des entstandenen Schadens machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.