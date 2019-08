Saarbrücken (dpa/lrs) - Unbekannte sind am Mittwoch in Saarbrücken in eine Goldschmiede eingebrochen und haben dort mehrere hundert Trauring-Modelle gestohlen. Dabei richteten sie nach Angaben der Polizei einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich an. Ersten Ermittlungen zufolge waren drei Einbrecher am Werk. Sie hebelten am frühen Morgen die Eingangstür des Ladens auf und drangen in die Geschäftsräume ein. Mit der Beute flüchteten sie zunächst zu Fuß, nahmen dann aber einen in der Nähe abgestellten Wagen. Von den Unbekannten fehlte zunächst jede Spur.