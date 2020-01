Saarbrücken (dpa/lrs) - Räuber haben bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Saarbrücken den Kassierer mit Beilen bedroht. Die maskierten Täter hätten damit Schlagbewegungen in Richtung des Mannes ausgeführt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Aus der geöffneten Kasse entnahmen sie bei dem Überfall am Montagabend im Stadtteil Brebach das Geld und flüchteten. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur. Die Höhe der Beute teilte die Polizei nicht mit.