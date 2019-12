Mehrere Kilo Drogen in Wohnung in Saarbrücken gefunden

Saarbrücken (dpa/lrs) - In einer Saarbrückener Wohnung sind kiloweise Drogen gefunden worden. Polizisten hatten am Sonntagnachmittag einen jungen Mann auf der Straße kontrolliert und dabei rund 600 Gramm Betäubungsmittel in seiner Sporttasche entdeckt, wie das Landespolizeipräsidium am Abend mitteilte. Bei der anschließenden Untersuchung seiner Wohnung wurden dann noch einmal mehrere Kilogramm Drogen gefunden, wie es hieß. Um welche Substanz es sich handelt, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen. Der festgenommene Mann sollte am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.