Saalfeld (dpa/th) - Nach gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Fußballfans in der Saalfelder Region hat die Polizei am Dienstag mehrere Wohnungen durchsucht und einen 22-Jährigen verhaftet. Gegen den jungen Mann aus dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt, der bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten aufgefallen sei, habe ein Haftbefehl vorgelegen, wie die Polizei berichtete. Der 22-Jährige sei in diesem Jahr bereits an mindestens vier Schlägereien beteiligt gewesen. Dabei seien mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Neben dem mutmaßlichen Haupttäter wird laut Polizei noch gegen sieben weitere Deutsche im Alter zwischen 20 bis 29 Jahren wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs ermittelt. Beamte hatten am Dienstag dazu mehrere Wohnungen in der Saalfelder Gegend, in Erfurt, Halle und in Frankfurt/Main durchsucht.

Die Beamten stellten bei den Durchsuchungen unter anderem größere Mengen an Graffitiutensilien, wie Farbsprays und Schablonen, mit Fußballbezug sicher. Jetzt werde geprüft, ob diese bei noch ungeklärten Sachbeschädigungen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt benutzt wurden. Auch Sturmhauben, Datenträger sowie diverse Fußballfanartikel wurden laut Polizei beschlagnahmt.