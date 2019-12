Ruhla (dpa/th) - Eine couragierte Kassiererin hat in Ruhla einen Tankstellenräuber in die Flucht geschlagen. Die 70-Jährige ließ sich am ersten Weihnachtsfeiertag nicht von dem Gebaren des maskierten Mannes einschüchtern und wehrte sich gegen ihn, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Daraufhin ergriff der Räuber ohne Beute und mit einem Fahrrade die Flucht. Er hatte mit einem pistolenähnlichen Gegenstand die Herausgabe der Tageseinnahmen gefordert.