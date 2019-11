Rüsselsheim (dpa/lhe) - Die Polizei hat bei einem mutmaßlichen Dealer in Rüsselsheim mehrere Kilogramm Drogen entdeckt. Über drei Kilogramm Marihuana, 400 Gramm Haschisch und 80 Gramm Koks seien im Keller des 24-Jährigen gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Freitag mit. Die Beamten hatten gegen den Mann ermittelt und am vergangenen Dienstag dessen Räumlichkeiten durchsucht. Dabei fanden sie auch mehrere tausend Euro.