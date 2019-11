Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein 48 Jahre alter Mann ist bei einem Streit im Keller eines Mehrfamilienhauses in Rüsselsheim mit einem Messer verletzt worden. Der Mann war aus zunächst ungeklärten Gründen mit einem 39-Jährigen in Streit geraten, wie die Polizei in Darmstadt am Montag mitteilte. Dabei habe der 48-Jährige am Sonntagnachmittag Stich- und Schnittverletzungen erlitten, die aber nicht lebensgefährlich seien. Die Kontrahenten hatten sich der Polizei zufolge zu einem Treffen in dem Haus verabredet. Worum es dabei genau ging und wie gut die Männer sich kannten, war am Montag noch unklar. Der 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen.