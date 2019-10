Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ganoven haben sich als Polizisten ausgegeben und einem älteren Mann in Rüsselsheim 100 000 Euro gestohlen. Die falschen Beamten hätten dem Senior in mehreren Telefonaten vorgegaukelt, dass sein in einem Bankschließfach aufbewahrtes Geld Blüten sind, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie sagten dem Opfer, dass er das angebliche Falschgeld der Polizei übergeben müsse. Der ältere Mann holte schließlich die 100 000 Euro aus einem Schließfach und legte sie am vergangenen Montag vor seine Wohnungstür. Dort holten die Ganoven das Geld dann ab.