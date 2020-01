Rudersberg (dpa/lsw) - Unbekannte haben in den vergangenen Tagen mehrere Autos im Rems-Murr-Kreis mit Pflastersteinen beschädigt. Nachdem Täter am Wochenende zunächst in Rudersberg Pflastersteine in sechs geparkte Autos geworfen hatten, gab es eine ähnliche Wurfattacke am Montagmorgen in Schorndorf. Wie die Polizei mitteilte, hatten dort Täter mit einem Pflasterstein sowohl die Heckscheibe als auch die Windschutzscheibe eines geparkten Autos zertrümmert.

Die Steine schlugen in den meisten Fällen mit Wucht in die Autos ein, wie die Polizei mitteilte. Daher sei davon auszugehen, dass die Pflastersteine aus einem fahrenden Fahrzeug geworfen wurden. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang mit Vorfällen, die sich in den vergangenen Wochen bereits in Rudersberg, Welzheim und Schorndorf ereignet hatten. Dabei seien 19 Autos auf gleiche Weise beschädigt worden. Die Polizei beziffert den Schaden mit etwa 36 000 Euro.