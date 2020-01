Einbruch in Tatort-Gaststätte nach Schüssen in Rot am See

Kriminalität - Rot am See

Rot am See (dpa/lsw) - Wenige Tage nach den tödlichen Schüssen auf sechs Menschen in Rot am See sind Unbekannte in die betroffene Gaststätte eingebrochen. Eine Tür an einem Nebeneingang sei mit Gewalt aufgebrochen worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Sämtliche Räume in dem Gebäude seien durchsucht worden. Ob bei dem Einbruch zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die "Südwest Presse" berichtete darüber.

Am Freitag vergangener Woche soll ein 26-Jähriger in dem kleinen Ort im Kreis Schwäbisch Hall sechs Verwandte erschossen sowie zwei weitere Verwandte angeschossen haben. Der in Untersuchungshaft sitzende Mann hat sich nach Polizeiangaben zu den Vorwürfen des sechsfachen Mordes und des zweifachen versuchten Mordes geäußert. Unter anderem habe er erklärt, warum er die Waffe zückte. Aufgrund der laufenden Ermittlungen könnten jedoch keine weiteren Angaben dazu gemacht werden, sagte der Polizeisprecher.