Rostock (dpa/mv) - Die Rostocker Staatsanwaltschaft und Polizei haben vor international tätigen Anlagebetrügern im Internet gewarnt. Bislang seien rund 4000 Opfer bekannt, die meisten hätten Geld im Bereich von einigen Hundert Euro verloren, berichtete ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Eine Gesamtschadenssumme könne nicht genannt werden.

Die Täter böten vermeintlich hochverzinste Geldanlagen in Bitcoins oder anderen Kryptowährungen beziehungsweise binären Optionen an. Um das Vertrauen der Anleger in diese Geldanlagen zu gewinnen, hätten die Täter bei diesen vergleichsweise geringen Beträgen Gewinne von rund 100 Prozent vorgetäuscht.

Durch geschicktes Agieren bei persönlichen Kontaktaufnahmen per Telefon oder Chats werde versucht, unter Vorspiegelung einer besonderen Eilbedürftigkeit die Opfer zu erheblich höheren Überweisungen zu drängen. Eine Rückzahlung erfolge anschließend nicht.

Wegen der hohen Opferzahl und der bestehenden Gefahr eines sehr hohen Schadens hätten sich die Ermittler entschieden, die Anleger zu warnen und so vor sehr hohen Schäden zu schützen. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern noch an. Die Staatsanwaltschaft warnte erneut vor Anlegern, die hohe Renditen versprechen.