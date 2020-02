Rostock (dpa/mv) - Eine 42 Jahre alte Frau hat in Rostock-Lichtenhagen einen Mann im Streit mit einem Messer verletzt. Der 45-Jährige erlitt eine Verletzung am Hals und musste operiert werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht. Demnach war es am Freitagabend in der Wohnung des Paars zu einem Streit gekommen, infolgedessen der Mann die 42-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge würgte. Die Frau verletzte den 45-Jährigen daraufhin mit dem Messer. Inwieweit es sich bei der Tat um Notwehr handelte, ist zunächst noch Teil der Ermittlungen. Beide Beteiligte haben eine Anzeige wegen Körperverletzung.